На Київщині хлопець втрутився у сварку дівчини з батьком і випадково убив його

Хлопець штовхнув 47-річного чоловіка, той упав, ударившись головою об залізну батарею, і помер.

У Переяслав-Хмельницькому сварка дівчини з батьком закінчилася його смертю та взяттям під варту її хлопця.

Читайте такожУ Сумах таксист втрутився у конфлікт двох водіїв та загинув від удару сокирою

Про це повідомляє поліція Київської області. Хлопець штовхнув 47-річного чоловіка і він упав, вдарившись головою об залізну батарею. Отримані тілесні ушкодження виявилися несумісні з життям.

Поліцейські затримали підозрюваного у порядку ст. 208 КПК України. До обрання міри запобіжного заходу він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

Наразі триває комплекс слідчих дій. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Сумщині 71-річний чоловік, захищаючи сина, убив старшого сина і двох його друзів.