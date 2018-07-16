На Київщині хлопець втрутився у сварку дівчини з батьком і випадково убив його
15:01, 16 липня 2018Інциденти
1022 0
Хлопець штовхнув 47-річного чоловіка, той упав, ударившись головою об залізну батарею, і помер.
Ілюстрація / REUTERS
У Переяслав-Хмельницькому сварка дівчини з батьком закінчилася його смертю та взяттям під варту її хлопця.
Читайте такожУ Сумах таксист втрутився у конфлікт двох водіїв та загинув від удару сокирою
Про це повідомляє поліція Київської області. Хлопець штовхнув 47-річного чоловіка і він упав, вдарившись головою об залізну батарею. Отримані тілесні ушкодження виявилися несумісні з життям.
Поліцейські затримали підозрюваного у порядку ст. 208 КПК України. До обрання міри запобіжного заходу він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.
Наразі триває комплекс слідчих дій. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНІАН, раніше на Сумщині 71-річний чоловік, захищаючи сина, убив старшого сина і двох його друзів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter