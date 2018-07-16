На Київщині хлопець втрутився у сварку дівчини з батьком і випадково убив його

15:01, 16 липня 2018
Інциденти
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Ілюстрація / REUTERS

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Про це повідомляє поліція Київської області. Хлопець штовхнув 47-річного чоловіка і він упав, вдарившись головою об залізну батарею. Отримані тілесні ушкодження виявилися несумісні з життям.

Поліцейські затримали підозрюваного у порядку ст. 208 КПК України. До обрання міри запобіжного заходу він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

Наразі триває комплекс слідчих дій. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Сумщині 71-річний чоловік, захищаючи сина, убив старшого сина і двох його друзів.

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Теги: #смерть#убивство#Київська область