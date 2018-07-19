На Миколаївщині машиністи потяга переїхали жінку, заховали тіло в пакети і викинули в іншому місці

Локомотивна бригада спробувала приховати випадок смертельного травмування.

Машиністів поїзда, які на Миколаївщині переїхали жінку, заховали тіло в пакети і викинули в іншому місці, звільнили із займаних посад.

Про це повідомляє прес-служба регіонального відділення "Одеська залізниця".

"Через порушення робочої дисципліни та Регламенту дій працівників, пов’язаних з рухом поїздів в аварійних та нестандартних ситуаціях машиніста та помічника машиніста було звільнено із займаних посад. Наразі всі обставини події з’ясовуються. Ведеться слідство, призначено низку експертиз", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що цей випадок розслідують правоохоронці. "Укрзалізниця" і регіональна філія "Одеська залізниця" сприяють проведенню всіх слідчих дій і сподіваються, що вже найближчим часом будуть встановлені всі обставини інциденту.

"За попередньою інформацією, вантажний поїзд, що прямував з Миколаєва до Апостолове, здійснив наїзд на жінку, яка лежала на коліях. Локомотивна бригада спробувала приховати випадок смертельного травмування. Натомість, випадок було виявлено черговим по станції Березнегувате та оперативно повідомлено правохоронні органи", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, 13 липня на Миколаївщині вантажний потяг переїхав місцеву жительку 1974 року народження. Наїзд стався близько 21:30 в районі станції Березнегувате, передає lb.ua. Труп знайшли 15 липня.

Під час розслідування машиністи розповіли, що помітили жінку, яка лежала на колії, застосували екстрене гальмування, але не встигли зупинити поїзд. Зі страху бути звинуваченими в наїзді вони забрали частини тіла, заховали його в пакети у шахті холодильника і викинули в іншому місці.

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