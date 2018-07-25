Загинула сім'я поліцейського: з'явилися подробиці ДТП у Черкасах

Мама з 4-річною дитиною загинули внаслідок аварії в Черкасах.

У ДТП в Черкасах загинула дружина й син інспектора обласного управління Національної поліції.

Про це повідомляє "Обозреватель", посилаючись на інформацію власних джерел. За словами інсайдера, в момент трагедії правоохоронець перебував неподалік.

"Дізнавшись, що в аварію потрапила жінка з дитиною, чоловік почав телефонувати дружині, але ніхто не відповідав. Незабаром поліцейський дізнався, що його дружина і дитина загинули", - йдеться у повідомленні ЗМІ.

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У прес-службі поліції Черкаської області "Обозревателю" повідомили, що водій BMW, який, за попередніми даними, спровокував аварію, затриманий.

Раніше ЗМІ повідомляли, що водій з місця пригоди втік, а в салоні машини перебував пасажир з ознаками алкогольного сп'яніння.

"З'ясувалося, що це не пасажир, а водій. Його впізнали очевидці аварії. З місця події втік пасажир авто", - розповіло джерело.

Також встановлено, що водій BMW з харківською реєстрацією раніше був помічений у подібному порушенні — він тікав з місця аварії і перебував у розшуку.

Нагадаємо, смертельна аварія в Черкасах сталася на перетині вулиць Чорновола та Чайковського. Водій BMW протаранив Fiat, який відкинуло на пішохідний перехід. У той момент там переходили дорогу мама з 4-річною дитиною, які загинули.