Внаслідок ДТП у Запоріжжі загинули двоє осіб, ще п'ятеро травмовані (фото)

Слідчі відкрили кримінальне провадження.

У Запоріжжі внаслідок зіткнення легковиків загинули двоє осіб, ще п'ятеро травмовані.

Як сьогодні повідомили УНІАН у відділ комунікації поліції Запорізької області, ДТП сталася вчора ввечері.

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Водій автомобіля Ford Fiesta на вулиці Прибережна автомагістраль, виконуючи маневр розвороту, не надала перевагу в русі та допустила зіткнення з автомобілем Ford Sierra, який рухався в зустрічному напрямку.

Внаслідок аварії загинули двоє осіб: жінка-водій й пасажир автомобіля Ford Fiesta, мешканці Запоріжжя 1941 та 1943 років народження.

З травмами до лікарні доставлені 35-річний водій автомобіля Ford Sierra та четверо пасажирів – чоловіки віком від 21 до 58 років.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня у Вінниці зіткнулись три легковика, мікроавтобус та вантажівка, внаслідок чого одна людина загинула, ще двоє постраждали.