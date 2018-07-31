Виявлена в Бердянську автівка вбивці ветерана АТО може бути замінованою – ЗМІ (фото)

На даний момент місце, де припарковано автомобіль, оточене поліцією, держномер машини збігається з тим, що раніше називали очевидці.

Червоний автомобіль «Таврія», на якому, за словами очевидців, зникли двоє нападників на екс-бійця АТО Віталія Олешко, може бути заміновано.

Як повідомляє бердянське видання pro.berdyansk.biz, автомобіль був виявлений правоохоронцями через кілька годин після вбивства на вулиці Ямбольській, недалеко від дитячого садка "Казка".

Відзначається, що держномер автомобіля збігається з тим, що називали очевидці. На даний момент місце, де припарковано автомобіль, оточене поліцією. Є підозра, що машина замінована, поліція чекає бригаду мінерів.

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Раніше це ж видання з посиланням на очевидців повідомляло, що двоє людей приїхали на червоному автомобілі, імовірно марки Таврія, увійшли у двір і вистрілили в спину Олешко. За попередньою інформацією, номер автомобіля, на якому приїхали нападники – АР8673.

На території Запорізької і Донецької областей введено план перехоплення "Сирена" для затримання злочинця.

Як розповів УНІАН представник УСБУ в Запорізькій області, Олешко застрелили у дворі його будинку - невідомий вистрілив йому в спину попередньо з мисливської рушниці. Крім того, як стало відомо УНІАН, останнім часом на адресу загиблого надходили погрози. Зазначимо, що Олешко був організатором багатьох акцій протесту під стінами Запорізької ОДА. Зокрема, він з іншими бійцями АТО звинувачував керівництво області в непрозорому виділенні земельних ділянок військовослужбовцям.