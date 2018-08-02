На Київщині двоє росіян вчинили "розправу" над місцевими мешканцями через зауваження

Іноземцям загрожує до 7 років позбавлення волі.

На Київщині двоє громадян Російської Федерації побили чоловіків, які зробили їм зауваження.

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Про це повідомляється на сторінці Головного управління Національної поліції у Київській області у соціальній мережі Facebook.

За даними поліції, у селі Саливонки Васильківського району місцевий 59-річний житель зробив зауваження двом молодим чоловікам, які ставили риболовні сітки на орендованому ним водоймі. Однак молодики накинулись на нього та жорстоко побили.

Постраждалого доправлено до лікарні, де йому діагностували травму голови та грудної клітки. На зауваження ще одного місцевого жителя нападники відреагували також агресивно: спочатку побили, потім сокирою та битою пошкодили його автомобіль «ВАЗ 2101», зазначили у поліції.

Поліція затримала нападників, ними виявилися громадяни Російської Федерації 19-ти та 29-ти років. Як докази правоохоронці вилучили сокиру, биту, розкладний ніж, мобільні телефони та автомобіль Volkswagen Golf, на якому пересувались молодики.

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання зловмисникам запобіжного заходу. Нападникам загрожує позбавлення волі до семи років.

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Про затримання іноземців повідомлено посольство РФ в Україні та консульський відділ МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня в Кривому Розі на території комунального підприємства «Швидкісний трамвай» стався напад на фотокореспондента інформаційного порталу «Перший Криворізький» Миколу Чирву, коли той намагався зібрати інформацію про жорстоке поводження з безпритульними собаками на території КП.

За попередніми даними, нападником був працівник підприємства, який представився як заступник начальника охорони. Охоронець кричав "Я росіянин, бл*" та обзивав усіх навколо "хохлами".