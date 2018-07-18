"Хохли ох**ли": у Кривому Розі чоловік з криком "я русский, бл*" накинувся на журналіста (відео)

Після події була викликана поліція і журналіст написав заяву про напад на нього.

У Кривому Розі на території комунального підприємства "Швидкісний трамвай" оператора інформаційного порталу "Перший криворізький" вдарив чоловік, який представився заступником начальника охорони КП.

Про це місцевому виданню 0564 повідомив очевидець події відомий криворізький блогер Кирило Кризаліс.

Сьогодні, 18 липня, журналісти місцевих ЗМІ приїхали на територію депо КП "Швидкісний трамвай" біля станції "Площа праці" для з'ясування обставин загибелі кількох безпритульних собак. За інформацією місцевих жителів, чіпованих собак труїли на території підприємства і скидали їх трупи в яму. Одна з місцевих мешканок навіть зафіксувала на відео, як у муках помирають тварини.

Приїхавши на місце події, журналісти намагалися з'ясувати всі обставини справи. Оператора інформаційного порталу намагалися вигнати з території підприємства, стверджуючи, то він потрапив на неї незаконно.

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- "Бігом з території, зараз затримаю ще й наручники вдягну", - заявив чоловік, який представився заступником начальника охорони КП.

Після цього він заявив, що на територію охоронюваного об'єкта проник "невідомий". Журналіст відповів, що щойно показував йому посвідчення, а ось посвідчення чоловіка не бачив. Заступник начальника охорони почав діставати своє посвідчення, коментуючи при цьому:

- Ти дивись, бл*, як ви сука, хохли ох**ли.

- А ти росіянин?

- Так, я росіянин, бл*, - заявив чоловік і накинувся на журналіста. Він наніс йому удар рукою по обличчю.

Після цього на місце події була викликана поліція і журналіст написав заяву про напад на нього.

Як повідомили в прес-службі Криворізького відділу поліції, особа нападника встановлена. Зараз вирішується питання про кваліфікацію справи та внесення відомостей до ЄРДР.

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