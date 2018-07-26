Біля Рибальського мосту в Києві вщент згоріла баржа (фото, відео)

Місцеві жителі розповіли, що це не перший випадок пожежі. Баржа вже горіла раніше, кілька років тому.

У ніч на 26 липня біля Рибальського моста з боку Верхнього Валу на воді загорілася баржа. Внаслідок пожежі споруда згоріла вщент.

Як повідомляє "Інформатор", на момент пожежі на баржі нікого не було, обійшлося без постраждалих. На місце оперативно виїхали спецслужби. Пожежу гасили 5 одиниць основної та спеціальної техніки, також чергувала карета «швидкої» і поліція.

На місці поліцейські затримали компанію молодих людей, які могли вчинити ненавмисний підпал. З'ясувалося, що двоє хлопців і дівчина були на баржі незадовго до початку пожежі. Молоді люди розповіли, що просто відпочивали там, не курили і ніякого підпалу не скоювали. Також вони зізналися, що вживали алкоголь.

Один з очевидців припустив, що баржу могли підпалити через розбірки з бизнесом. Повідомляється, що орендар вже більше трьох років не платить оренду, що і могло спонукати власника території вчинити підпал баржі.

Місцеві жителі розповіли, що це не перший випадок пожежі. Баржа вже горіла раніше, кілька років тому.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня в Києві в результаті пожежі в готелі постраждали шість чоловік.