Біля Рибальського мосту в Києві вщент згоріла баржа (фото, відео)

08:46, 26 липня 2018
Інциденти
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Вночі біля Рибальського мосту в Києві згоріла баржа / фото Дмитро Щерблюк / Інформатор

Як повідомляє "Інформатор", на момент пожежі на баржі нікого не було, обійшлося без постраждалих. На місце оперативно виїхали спецслужби. Пожежу гасили 5 одиниць основної та спеціальної техніки, також чергувала карета «швидкої» і поліція.

На місці поліцейські затримали компанію молодих людей, які могли вчинити ненавмисний підпал. З'ясувалося, що двоє хлопців і дівчина були на баржі незадовго до початку пожежі. Молоді люди розповіли, що просто відпочивали там, не курили і ніякого підпалу не скоювали. Також вони зізналися, що вживали алкоголь.

Один з очевидців припустив, що баржу могли підпалити через розбірки з бизнесом. Повідомляється, що орендар вже більше трьох років не платить оренду, що і могло спонукати власника території вчинити підпал баржі.

Місцеві жителі розповіли, що це не перший випадок пожежі. Баржа вже горіла раніше, кілька років тому.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня в Києві в результаті пожежі в готелі постраждали шість чоловік.

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Теги: #Київ#пожежа