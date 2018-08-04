На Львівщині авто зіткнулося з бетоновозом: п’ятеро постраждалих (фото)

Правоохоронці вирішуватимуть питання про відкриття кримінального провадження.

У Радехівському районі Львівської області легковик Volkswagen зіткнувся з бетоновозом. В аварії п’ятеро людей дістали травми, серед постраждалих — 14-річна дівчинка.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Аварія сталася 3 серпня на трасі Червоноград-Броди. 27-річний водій легковика не впорався з керуванням та зіткнувся з бетоновозом КамАЗ. Водій та четверо пасажирів Volkswagen травмувалися.

Діагнози постраждалих уточнюють лікарі. Правоохоронці вирішуватимуть питання про відкриття кримінального провадження.

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Вранці 3 серпня у Ніжинському районі Чернігівської області перекинувся автобус, який перевозив команду веслярів. Унаслідок аварії травми дістали четверо дітей та четверо дорослих.

2 серпня в Одеській області на трасі Одеса-Рені біля села Утконосівка авто зіткнулося маршруткою. В аварії водій легковика загинув, ще семеро людей отримали травми.

20 липня унаслідок ДТП на Житомирщині загинули 10 людей, ще 10 — травмовані. Серед загиблих був громадянин Грузії. Водій маршрутки, 40-річний житель Рівного, та ще 9 його пасажирів від отриманих травм загинули.

Після ДТП з великою кількістю жертв поліція почала перевірку перевізників. За два дні правоохоронці виявили 326 порушень.

За даними платформи для роботи з відкритими даними Opendatabot, більшість ДТП в Україні стаються через перевищення швидкості.

Генпрокурор Луценко пропонує посилити покарання за смертельні ДТП.