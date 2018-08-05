Під Кропивницьким викрили збори кримінальних авторитетів: затримано понад 30 осіб (фото)

Приводом для зустрічі злочинців стало призначення «смотрящєго» за Світловодськом.

В Кіровоградській області правоохоронці викрили «сходку» місцевих кримінальних авторитетів, затримавши понад 30 осіб.

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Про це у Facebook повідомив перший заступник Голови Національної поліції України - начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін.

«В Кіровоградській області відбулася сходка так званих кримінальних авторитетів Кіровоградщини. Приводом для даної «зустрічі на природі» було призначення «смотрящєго» за Світловодськом, і вирішення спірних питань, але все пішло не по їх «затвердженому сценарію», не дивлячись на благословення «злодія в законі» на прізвисько «Хохол»», – розповів він.

«Шановному», щойно призначеному наглядачу за Світловодськом, та його «друзям» в кількості більше ніж 30 осіб, таких же «мурчащих» прийшлося лягти мордою у землю», – уклав Аброськін.

Нагадаємо, 4 червня під Києвом розстріляли Range Rover кримінального авторитета, водій загинув.