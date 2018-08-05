На Одещині схопили грабіжників харківської ювелірки (фото, відео)

Нині правоохоронці розшукують третього учасника пограбування.

В Одеській області затримали зловмисників, які скоїли розбійний напад на ювелірний магазин у селищі Донець Балаклійського району, завдавши збитків на понад 300 тисяч гривень.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківщини.

"Для розкриття зухвалого злочину поліцейські здійснили комплекс оперативних розшукових дій. Завдяки вжитим заходам вони затримали в Одеській області двох осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення. Ними виявились 35-річний мешканець селища Донець Балаклійського району та 30-річний громадянин Грузії", - йдеться у повідомленні.

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За словами т.в.о. начальника Балаклійського відділу поліції Дмитра Страхова, затримані визнали свою провину і зізналися, що злочин готували ретельно, для чого розробили детальний план, а викрадене майно розподілили між собою.

Наразі затримані перебувають під вартою, їм повідомлено про підозру у вчиненні розбою, грабіжникам загрожує до 15 років ув’язнення із конфіскацією майна. Правоохоронцями вживаються усі необхідні заходи для затримання третього співучасника злочину. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, троє чоловіків у масках вдерлися до ювелірного магазину у селищі Донець 25 липня. Погрожуючи пістолетом, вони заволоділи грошима на суму близько 17 тисяч гривень та ювелірними виробами.