На Кіровоградщині вітер заніс повітряну кулю на дерева разом з людьми (фото, відео)

Поривом вітру відірвало повітряну кулю від кріплень і занесло на верхівки дерев разом з людьми.

У Знам'янці Кіровоградської області сталася аварія повітряної кулі.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на читача і очевидця подій.

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За його словами, це сталося в неділю, 5 серпня, близько 21.00, на місцевому стадіоні під час святкування Дня міста.

"Поривом вітру відірвало повітряну кулю від кріплень і занесло на верхівки дерев разом з людьми. Незважаючи на штормове попередження, підприємець знехтував безпекою і запустив аеростат", - розповів він.

На місці події працюють рятувальники, знімають людей. Чи є постраждалі - невідомо.

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Напередодні управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області попереджало, що до кінця дня 5 серпня у Кропивницькому та місцями по області очікується гроза та пориви вітру до 15-20 м/сек.