На Кіровоградщині вітер заніс повітряну кулю на дерева разом з людьми (фото, відео)
У Знам'янці Кіровоградської області сталася аварія повітряної кулі.
Про це повідомляє ТСН з посиланням на читача і очевидця подій.
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За його словами, це сталося в неділю, 5 серпня, близько 21.00, на місцевому стадіоні під час святкування Дня міста.
"Поривом вітру відірвало повітряну кулю від кріплень і занесло на верхівки дерев разом з людьми. Незважаючи на штормове попередження, підприємець знехтував безпекою і запустив аеростат", - розповів він.
На місці події працюють рятувальники, знімають людей. Чи є постраждалі - невідомо.
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Напередодні управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області попереджало, що до кінця дня 5 серпня у Кропивницькому та місцями по області очікується гроза та пориви вітру до 15-20 м/сек.