Два поранення у спину: з'явилися подробиці вбивства бійця ООС на Луганщині, який приїхав до батька
З'явилися подробиці вбивства бійця ЗСУ Олександра Худолія у Лисичанську.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Сергій Сердюк. За його словами, військовий був убитий 3 серпня, напередодні свого дня народження в Лисичанську Луганської області, куди приїхав у відпустку до батька.
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Зазначається, що на фронті боєць ЗСУ перебував з 2015 року. У нього залишилися батько в Лисичанську, дружина - в Білій Церкві.
"Тіло Олександра знайдено батьком о 06:30 на власному подвір'ї з двома ножовими пораненнями в спину. У Лисичанському відділку поліції повідомили, що вбивство розкрито", - зазначив Сердюк.
Як повідомляв УНІАН, на Луганщині поліцейські затримали двох чоловіків і жінку, які підозрюються у скоєнні вбивства 39-річного жителя Лисичанська.