На Луганщині забили до смерті учасника ООС, який приїхав до батьків

Затримані заперечували свою причетність до злочину, однак, під тиском доказів та свідчень, зізнались у скоєному.

На Луганщині поліцейські затримали двох чоловіків та жінку, які підозрюються у скоєнні вбивства 39-річного лисичанина.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції Луганської області, до них звернувся 65-річний батько загиблого. Чоловік розповів, що виявив понівечене тіло сина, який незадовго до трагедії приїхав у рідне місто аби провідати батьків, на присадибній ділянці свого домоволодіння.

Читайте такожУ Шостці затримали двох бандитів, які погрожували чоловіку та його родині, вимагаючи $10 тисяч

На місце події негайно виїхали співробітники слідчо-оперативної групи, керівництво ГУНП та Лисичанського відділу поліції.

Під час огляду поліцейські виявили на тілі загиблого чисельні тілесні ушкодження.

В ході проведення слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення та затримали 53-річну жінку і 49-ти та 51-річного чоловіків, місцевих мешканців.

Затримані заперечували свою причетність до злочину, однак, під тиском доказів та свідчень, зізнались у скоєному.

«Зі слів підозрюваних, того вечора вони разом із загиблим вживали спиртні напої. В ході розпиття оковитої між затриманими та їх знайомим виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час бійки підозрювані за допомогою дерев’яної палиці та ножа завдали потерпілому чисельні тілесні ушкодження не сумісні з життям», – йдеться в повідомленні.

За даним фактом слідчим Лисичанського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 115 КК України «Умисне вбивство». Подальшу долю затриманих вирішить суд.

Напередодні про вбивство військовослужбовця, який приїхав провідати батьків у Лисичанську, на своїй сторінці у Facebook повідомила волонтер та військовий інструктор Маруся Звіробій.

«Під час відпустки в Лисичанську місцеві вбили військовослужбовця! Приїхав на свій День народження до батьків...», - написала вона.