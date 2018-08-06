На Донбасі солдат ЗСУ застрелив сержанта з автомата

Підозрюваного затримали того ж дня, під час допиту він зізнався у вбивстві.

У місті Соледар Бахмутського району Донецької області старший солдат застрелив в ході конфлікту сержанта ЗСУ.

Як повідомляє у Facebook прес-служба Військової прокуратури об'єднаних сил, інцидент стався 27 липня.

Читайте такожНа Дніпропетровщині у барі побили ветерана АТО

«В ході конфлікту ст. солдат К., діючи умисно, маючи намір на умисне протиправне заподіяння смерті старшому сержанту Р., взявши в руки ввірену йому для службового користування автоматичну зброю - АКС-74, яка була при ньому, поставивши запобіжник у режим одиночних пострілів, дославши патрон у патронник, здійснив у стоячого напроти нього на відставні приблизно 3-х метрів старшого сержанта Р., один постріл в голову, а саме в область нижньої щелепи», – зазначається у повідомленні.

Сержант дістав кульове поранення та загинув на місті.

Зазначається, що співробітники військової прокуратури Донецького гарнізону Об'єднаних Сил спільно з поліцією змогли встановити причетність ст. солдата К. до інциденту. Того ж дня його було затримано, бійцю повідомили про підозру у скоєнні злочину з ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

30 липня підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Під час допиту підозрюваний зізнався у скоєному вбивстві та підтвердив свої показання в ході слідчого експерименту.

Раніше повідомлялось, що на Луганщині забили до смерті учасника ООС, який приїхав до батьків. Поліцейські затримали двох чоловіків та жінку, які підозрюються у скоєнні вбивства 39-річного лисичанина.