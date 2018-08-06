У Харкові вандали облили червоною фарбою пам'ятник воїнам УПА (фото)
22:07, 06 серпня 2018Інциденти
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Вандали спаплюжили пам'ятник воїнам УПА у понеділок, 6 серпня.
Поліцейські встановлюють особи вандалів / фото hk.npu.gov.ua
У Харкові вандали облили червоною фарбою пам’ятник загиблим воїнам УПА, встановлений у Молодіжному парку.
Як повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, інцидент стався у понеділок, 6 серпня.
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"Повідомлення про подію у Молодіжному парку міста надійшло до Київського відділу поліції 6 серпня о 17.30", - йдеться в повідомленні.
На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють особи вандалів.
Зазначимо, що вандали не вперше обмальовують цей пам'ятний знак. Як повідомляв УНІАН, у березні в Харкові невідомі вкотре спаплюжили пам'ятний знак воїнам УПА. Зловмисники намалювали на пам'ятному камені свастику червоною фарбою.
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