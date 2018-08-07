У Харкові за тиждень від скажених тварин постраждали троє осіб

З початку року в регіоні зафіксували 66 випадків зараження, більше половини з яких - у котячих.

З початку серпня в Київському районі Харкова експерти виявили два випадки сказу у тварин, в результаті яких постраждали троє осіб.

Про це інформує обласний лабораторний центр, передає Newsroom. Обидва інциденти сталися на вулиці Колосистій. Під час першого з них на територію приватного сектора забігла бродяча кішка і при спробі зловити її постраждали двоє мешканців. Тварину помістили під ветеринарний нагляд, але незабаром вона померла. Через кілька днів на тій же вулиці кішка покусала власну господарку.

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Всього з початку 2018 року в регіоні було зафіксовано 66 випадків зараження тварин на сказ. У 34-х з них небезпечне захворювання виявили у кішки, у 20 - у собак, до кількості "постраждалих" також увійшли лисиці, куниці та корови.

Раніше на Харківщині лисиця напала на чоловіка на його ж подвір'ї.