На Одещині поліція знищила величезне поле коноплі (фото, відео)

Виявлено понад 20 тис. кущів вартістю понад 20 млн гривень.

В Ізмаїльському районі Одеської області біля села Кислиці правоохоронці виявили плантацію з 20 тис.кущами конопель на земельній ділянці, що належить аграрному рибогосподарському кооперативу.

Як сьогодні повідомила прес-служба обласної поліції, плантацію виявили 6 серпня, її ретельно приховували на огородженій території серед очерету.

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Вартість рослин за цінами чорного ринку становить понад 20 млн гривень.

Під час обшуку на зазначеній території перебували охоронець і тракторист з технікою, частина насаджень була скошена, а поле випалене.

Зараз правоохоронці проводять вилучення інших рослин. Також вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до посіву і вирощування.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Як уточнили в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, інформацію про протиправну діяльність в Одеській області отримали військовослужбовці оперативних підрозділів прикордонного відомства.

«Між населеними пунктами Кислиця і Богате міжвідомча група виявила плантацію конопель з ознаками культивації. Загальна площа насаджень становила близько 20 тис. кв. метрів», - розповіли в управлінні.