Поліція наразі не вживала адмінзаходів щодо жінки, яка покусала кота у Києві

Правоохоронці проводять стосовно жінки перевірку, питання про вжиття щодо неї адмінзаходів буде вирішуватись згодом.

Поліція Києва встановила особу жінки, яка ввечері 5 серпня намагалася відкусити лапу коту у столичному метро. Жодних адміністративних заходів щодо неї наразі не вживалося.

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Про це повідомляє ТСН, посилаючись на прес-секретаря поліції Києва Оксану Блищик.

"Особа цієї жінки встановлена, матеріали зареєстровані в журналі єдиного обліку поліції метрополітену", – зазначила вона.

Блищик зазначила, що поліція проводить стосовно жінки перевірку.

"Після проведення першочергової перевірки буде вирішуватися питання про вжиття відносно неї заходів адміністративного впливу", — зазначила Блищик.

Як повідомляв УНІАН, на одній зі станцій київського метрополітену 5 серпня ввечері жінка, яка просила милостиню, намагалася відкусити коту лапу. Двох кошенят, з якими жінка жебракувала, забрали, але одного вона не відпускала, затиснувши його лапу в зубах.

Врешті-решт, постраждалого кота Логана визволили та одразу повезли до ветеринарів.