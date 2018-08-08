На Дніпропетровщині затримано водія Audi, який скоїв смертельну ДТП з рейсовим автобусом

Наразі він перебуває у лікарні під охороною поліції.

У Дніпропетровській області затримано водія Audi, який скоїв зіткнення з рейсовим автобусом, внаслідок чого загинули двоє осіб та ще понад 20 дістали травми.

Як повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області, 34-річного водія затримано в порядку ст. 208 КПКУ.

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Наразі він перебуває у лікарні під охороною поліції.

У відомстві зазначили, що сьогодні вирішуватиметься питання про вручення йому підозри у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

За останньою інформацією, у дорожньо-транспортній пригоді загинуло 2 людини – чоловік та жінка 1961 та 1966 років народження. 23 особи отримали травми, з них 14 направлені до лікарні, 9 призначено лікування амбулаторно.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 7 серпня у Дніпропетровській області на перехресті поблизу с. Лобойківка Петриківського району внаслідок зіткнення рейсового автобуса з легковим автомобілем Audi двоє людей загинули, ще 13 були травмовані. Водій легкового автомобіля не відреагував на знак «Стоп» і влетів у бік автобуса, через що той перекинувся.