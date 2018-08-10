На Дніпропетровщині у полі виявили рідкісну 500-кілограмову авіабомбу часів Другої світової війни
15:30, 10 серпня 2018Інциденти
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Авіабомбу вирішено знешкоджувати недалеко від місця знаходження.
Снаряд дуже рідкісний та небезпечний, тому вирішено його знешкоджувати недалеко від місця знаходження / Фото УНІАН
У Дніпропетровській області місцеві жителі знайшли у полі неподалік села авіаційну фугасну бомбу часів Другої світової війни вагою 500 кг.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області, авіабомбу виявили у полі ТОВ «Садове» за 1 кілометр від села Зоря Васильківського району.
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За інформацією рятувальників, снаряд дуже рідкісний та небезпечний, тому вирішено його знешкоджувати недалеко від місця знаходження.
Як повідомляв УНІАН, раніше в італійському місті через бомбу часів Другої світової евакуювали понад 11 тисяч осіб.
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