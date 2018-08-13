В Одеській області сталася масштабна аварія: водій маршрутки загинув, багато госпіталізованих
Сьогодні у Великомихайлівському районі Одеської області під час зіткнення мікроавтобуса Конотоп-Одеса і вантажівки постраждали 7 пасажирів маршрутки, водій - загинув.
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Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, 13 серпня о 3.49 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на 390 км автодороги Київ-Одеса сталася дорожньо-транспортна подія за участю мікроавтобуса і вантажного автомобіля.
Після прибуття на місце події рятувальники за допомогою спеціального інструменту витягли загиблого водія з мікроавтобуса.
«У мікроавтобусі 14 пасажирів, із яких 7 пасажирів дістали травми і були доставлені до медичних установ», - повідомили в головному управлінні.
Як уточнили УНІАН у ДСНС, пасажирський мікроавтобус прямував із Конотопа до Одеси. Причини події встановлюються.
Як повідомляв УНІАН, 10 серпня на трасі «Харків-Севастополь» сталося зіткнення вантажного автомобіля «КамАЗ» з мікроавтобусом. У результаті ДТП мікроавтобус перекинувся. Загинуло шість людей, ще 12 – отримали травми.