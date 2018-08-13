Чотирьох громадян України з паспортами РФ затримали при спробі проникнути до району ООС

Правоохоронці не виключають, що цих осіб направили в Україну з РФ для дестабілізації ситуації напередодні Дня незалежності.

Правоохоронці викрили чотирьох громадян України з паспортами Росії, які намагалися проникнути до району проведення операції Об’єднаних сил.

Про це повідомляється на сторінці операції Об'єднаних сил у Facebook.

«Наприкінці липня співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України у взаємодії з представниками Національної поліції України та військовослужбовцями Національної гвардії України зі складу Об’єднаних сил викрили чотирьох громадян України, які намагалися проникнути до району проведення операції ОС, маючи при собі ретельно приховані паспорти громадян Російської Федерації. При цьому у одного з них документи були оформлені на різні ім’я та прізвища», - йдеться у повідомленні.

Як встановили військові контррозвідники СБУ, троє громадян України, уродженці Донецької області, тривалий час перебуваючи на території Росії, у 2014 та 2015 роках добровільно отримали паспорти громадян «країни агресора» та приховували цей факт.

Ще один чоловік у 2010 році, під час отримання громадянства України, змінив прізвище та ім’я, а також написав зобов’язання щодо відмови від громадянства Російської Федерації протягом 2 років, проте взятого на себе зобов’язання не виконав.

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«Правоохоронці не виключають, що вказані особи, можливо, були направлені на мирну територію України кураторами із сусідньої держави для організації та проведення акцій, спрямованих на дестабілізацію ситуації напередодні святкових заходів з нагоди Дня незалежності України», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановлюють, з якою метою зазначені особи намагались проникнути до району проведення ООС.

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