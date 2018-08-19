У Македонії український парапланерист зіткнувся з британським - обидва загинули

54-річний Іннес Пауелл і 56-річний українець Ігор Волов зіткнулися перед фінальною гонкою British Open в місті Крушево.

У Македонії український парапланерист зіткнувся з британським. В результаті обидва спортсмени загинули.

Про це повідомляє The Guardian.

54-річний Іннес Пауелл і 56-річний українець Ігор Волов зіткнулися перед фінальною гонкою British Open в місті Крушево в п'ятницю.

Волов був оголошений мертвим на місці події, а Пауелл помер у сусідній лікарні після спроб реанімації

Читайте такожПід Вінницею Volkswagen влетів у мікроавтобус - одна людина загинула, семеро травмовані (фото, відео)

За розповідями очевидців, спортсмени двічі зіткнулися в повітрі. Після першого контакти їм вдалося розділитися, проте другий раз вони зіткнулися сильніше.

Пауелл не відкрив свій запасний парашут і все ще був у свідомості, коли до нього прибули парамедики. Він отримав важкі травми внутрішніх органів, а також зламав плече, таз і ребра.

Українець Волов, який не виступав на цих змаганнях, як повідомляється, відкрив свій запасний парашут і приземлився на дереві. Він був мертвий до того часу, коли його знайшли рятувальники.

Британський парапланерист був відомим інструктором та мав десятки років досвіду польотів під час змагань. Українець не був суперником британця у змаганнях.

Нещасний випадок стався в останній день змагань British Open, які після інциденту були зупинені.

Як повідомляв УНІАН, як повідомляв УНІАН, в результаті ДТП з автобусом в Польщі загинули троє громадян України – дві жінки у віці 30 і 31 року і один чоловік. 38 людей перебувають у лікарнях з травмами різної тяжкості стану, у тому числі в однієї людини зламаний хребет.