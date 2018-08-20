На Арабатській стрілці під Херсоном під час шторму потонули п`ятеро відпочивальників

Крім того, на Дніпро-Бузькому лимані загинув 12-річний підліток.

В районі селища Стрілкове на Херсонщині (так звана Арабатська стрілка) протягом 19 серпня загинули п’ятеро відпочивальників, що купалися на Азовському морі.

Як повідомляється на сайті ГУ ДСНС України в Херсонські області, усі загиблі купалися поза зоною пляжу.

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«У той день штормило, були хвилі. Купатися у цьому місці за таких умов досить небезпечно. Візуально хвилі начебто несуть до берега, а нижня течія відкидає назад, спрацьовує так званий принцип «зворотної тяги», - наголосили в управлінні ДСНС.

Зазначається, що серед загиблих 35-річний житель Харкова, 49-річний мешканець Дніпра, 43-річний та 42-річний мешканці Кривого Рогу та 33-річний житель міста Генічеськ.

Ще декількох людей за цих обставин, як стверджується, вдалося врятувати.

Повідомляється також, що 19 серпня на Дніпро-Бузькому лимані поблизу селища Софївка загинув 12-річний підліток. Хлопець впав у воду, йдучи по трубі насосної станції, і більше не винирнув.

В цілому з початку року на водних об'єктах Херсонщини загинули 16 осіб.

Нагадаємо, в Україні з 1 червня на водоймах загинули 53 дитини.