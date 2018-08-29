На Луганщині через масштабну лісову пожежу вибухають міни

Площа пожежі займає понад 6 га.

У Луганській області на території Борівського лісництва рятувальники ліквідовують лісову пожежу, що охопила площу понад 6 га.

Гасіння пожежі ускладнюють вибухи мін, повідомляє Держагентство лісових ресурсів України.

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Зазначається, що 29 серпня об 11:40 на території Борівського лісництва ДП «Сєвєродонецьке ЛМГ», що координується Луганським обласним управлінням лісового та мисливського господарства, за допомогою системи відеоспостереження виявлено загорання лісової підстилки на площі близько 0,9 га через підпал невідомою особою сухої трави на березі озера.

«Станом на 17:05 лісову пожежу, площа якої зросла до 6,3 га, локалізовано», - йдеться у повідомленні.

До ліквідації пожежі залучено 85 осіб та 19 одиниць техніки. Її гасіння ускладнено поривчастим вітром (15 м/с), вибухами мін, наявністю розтяжок, а також болотистою місцевістю, наголошують у Держагентстві.

Як повідомляв УНІАН, через вибухи мін внаслідок пожеж тимчасово закрито КПВВ у Новотроїцькому.