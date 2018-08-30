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У Києві на 50 метрах дороги сталося одразу дві ДТП

19:40, 30 серпня 2018
Інциденти
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У Києві на ділянці дороги довжиною 50 метрів сталося відразу дві аварії / фото dtp.kiev.ua

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Учасниками ДТП стали п'ять автомобілів, повідомляється в групі dtp.kiev.ua у Facebook.

У спільноті зазначають, що причиною аварій стало недотримання швидкісного режиму та дистанції водіями автомобілів.

"Проспект Комарова, перед перехрестям з [вулицею] Героїв Севастополя, перше ДТП білі, друге - які не дотримувалися швидкісного режиму", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 28 серпня на проспекті Перемоги в Києві зіткнулися одразу сім автомобілів.

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Теги: #Київ#ДТП