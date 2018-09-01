У Києві студент розбився на смерть, зірвавшись з третього поверху гуртожитку КПІ (фото)

У поліції припускають, що хлопець намагався залізти у кімнату гуртожитку.

На вулиці Борщагівській у Києві внаслідок падіння з вікна гуртожитку Київського політехнічного інституту загинув студент.

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У відділі комунікації поліції Києва повідомили, що що загиблий – уродженець Донецької області, 2000 року народження, студент першого курсу.

За словами свідка, хлопець зірвався з висоти третього поверху. У поліції припускають, що він у такий спосіб намагався залізти у кімнату гуртожитку.

"За фактом загибелі хлопця розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією – нещасний випадок", - йдеться у повідомленні.

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