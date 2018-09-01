У Києві студент розбився на смерть, зірвавшись з третього поверху гуртожитку КПІ (фото)
13:54, 01 вересня 2018Інциденти
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У поліції припускають, що хлопець намагався залізти у кімнату гуртожитку.
Біля гуртожитку КПІ загинув студент / фото dtp.kiev.ua
На вулиці Борщагівській у Києві внаслідок падіння з вікна гуртожитку Київського політехнічного інституту загинув студент.
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У відділі комунікації поліції Києва повідомили, що що загиблий – уродженець Донецької області, 2000 року народження, студент першого курсу.
За словами свідка, хлопець зірвався з висоти третього поверху. У поліції припускають, що він у такий спосіб намагався залізти у кімнату гуртожитку.
"За фактом загибелі хлопця розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією – нещасний випадок", - йдеться у повідомленні.
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