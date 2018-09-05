В Одесі невідомі напали на активіста, він отримав вогнепальні поранення (відео)

В Одесі сьогодні ввечері невідомі напали на активіста Андрія Вагапова, він дістав вогнепальні поранення.

Про інцидент повідомив у соцмережах сам Вагапов. За його словами, в нього стріляли, зробивши три постріли, і «біль у нозі - нестерпний, не відчуваю ногу нижче коліна».

Як стало відомо УНІАН, стріляли у Вагапова на вулиці Висоцького в Суворовському районі міста. До прибуття поліцейських і медиків пораненому 36-річному активістові першу допомогу надавали прості одесити.

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У Головному управлінні Нацполіції в Одеській області УНІАН підтвердили факт нападу на Вагапова, сказавши, що «наразі на місці події працює оперативно-слідча група, з'ясовуються всі обставини, встановлюються особи зловмисників».

Вагапов - юрист за освітою, член координаційної ради главку Національної поліції в Одеській області.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня невідомий намагався встановити вибуховий пристрій під автомобіль активіста Вагапова. Сам він заявив, що вночі помітив невідомого, який «копошився» біля його автомобіля. Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.