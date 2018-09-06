На Харківщині впав пожежний гелікоптер Держслужби з надзвичайних ситуацій

За даними поліції, постраждалих внаслідок падіння гелікоптера немає.

У Харківській області зазнав катастрофи гелікоптер Держслужби з надзвичайних ситуацій, що здійснював гасіння лісової пожежі поблизу села Наталине Красноградського району.

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Інформацію про це кореспонденту УНІАН підтвердив начальник слідчого управління Головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Чиж.

“Є така інформація. Зараз там працюють слідчі головного управління, прокуратури Харківської області. Проводимо перевірку”, - сказав Чиж.

Він зазначив, що на цей час не володіє інформацією, чи відкрито кримінальне провадження, оскільки “це підслідність прокуратури”.

Чиж додав, що поліція здійснює охорону громадського порядку на місці падіння вертольота.

“Ніхто не постраждав. Безпека на місці події забезпечена”, - підкреслив він.

На цей час УНІАН не вдалося отримати коментар щодо гелікоптера у Головному управлінні ДСНС у Харківській області.

Як повідомляється на сайті обласного управління ДСНС, інформація про пожежу у лісі біля села Наталине надійшла о 14.18. Через вітер пожежа хвойної підстилки поширилась на площу близько 5 га.