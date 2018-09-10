В Одеській області італійцеві хлюпнули в обличчя кислотою (фото)

НП сталася в місті Білгород-Дністровському в кінці минулого тижня.

В Одеській області поліція шукає зловмисника, який хлюпнув в обличчя іноземцю хімічною речовиною.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, НП сталася в місті Білгород-Дністровському наприкінці минулого тижня.

Відзначається, що на вулиці Військової Слави невідомий, застосувавши порошкоподібну речовину, заподіяв тілесні ушкодження 51-річному іноземцю.

«За попередньою інформацією медиків, постраждалий зазнав опіків обличчя і рук I ступеня. Правоохоронцями проводяться заходи із встановлення особи правопорушника», - заявили в главку.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.125 (легкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Триває слідство. У справі призначено ряд експертиз. Встановлюється ступінь тяжкості завданих тілесних ушкоджень постраждалому для подальшої правової кваліфікації вказаної події. Проводиться ряд заходів із встановлення особи, яка вчинила зазначене правопорушення.

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Як повідомила в Facebook юрист-кримінолог Ганна Маляр, постраждалий - громадянин Італії Джованні Арканжелі, який раніше був одружений з українкою.

«Вона виїхала з Італії до України і фізично не дає йому спілкуватися з дитиною. Джованні платить аліменти і вже два роки як оббиває пороги чиновницьких кабінетів і суду в Україні за право брати участь у вихованні дитини», - повідомила Маляр.

Вона зазначила, що кілька тижнів тому Арканжелі брав участь у круглому столі, присвяченому питанням прав батьків. Йдеться, зокрема, про випадки, коли матері вивозять дитину до іншої країни і перешкоджають батькові бачитися з дитиною.

Юрист також повідомила, що наразі італійця госпіталізовано в Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені Філатова (Одеса). Вона стверджує, що чоловік у тяжкому стані - у нього сильно ушкоджено очі, є опіки першої стадії.

Родичі з Рима ще не знають, що з ним сталося. За даними юриста, іноземцю хлюпнули в обличчя кислотою.