Пенсіонерка під спідницею намагалася пронести через український кордон 49 iPhone (фото)

Українські прикордонники в пункті пропуску "Гоптівка", який знаходиться в Харківській області, звернули увагу на сильне хвилювання 56-річної жінки.

Українка намагалася провезти контрабандою 49 смартфонів з Росії. Про це повідомила прес-служба Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що українські прикордонники у пункті пропуску "Гоптівка", який знаходиться в Харківській області, звернули увагу на сильне хвилювання 56-річної жінки.

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Співробітники правоохоронних органів вирішили перевірити жінку і вирішили про застосування спеціальних технічних засобів для огляду українки та її особистих речей.

"З'ясувалося, що під спідницею жінка намагалася перемістити 49 мобільних телефонів iPhone", - йдеться в повідомленні.

Всі виявлені телефони були не нові, і раніше вже були у вживанні.

Однак, жінка винайшла оригінальний спосіб, щоб провезти контрабанду. Вона нашила на свій одяг величезні кишені, в які і спакувала мобільні телефони у кількості 49 штук. Телефони вилучені в установленому порядку, а 56-річна жінка затримана.