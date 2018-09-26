На Херсонщині викрили підпільне постачання води до окупованого Криму

Підпільне водопостачання здійснювалося у напрямку ПрАТ "Кримський Титан", яке причетне до екологічної катастрофи у Криму.

У Херсонській області правоохоронці викрили та припинили незаконний відбір та транспортування води в сторону окупованого Криму.

Про це повідомили прес-службі прокуратури Автономної Республіки Крим. Зазначається, що підпільне водопостачання здійснювалося у напрямку ПрАТ "Кримський Титан".

Повідомляється, що у кримінальному провадженні відносно ПрАТ "Кримський Титан" прокуратура спільно з СБУ провели обшуки за місцезнаходженням двох свердловин у Каланчацькому районі Херсонської області, які призначалися виключно для видобутку підземних вод та їх постачання на вказане підприємство.

Читайте такожУ Кабміні готують санкції проти компаній, які працюють із кримським заводом "Титан"

"За результатами проведених обшуків було виявлено, що від однієї із свердловин пролягає прихований трубопровід через лінію розмежування з окупованою територією АР Крим у напрямку заводу ПрАТ "Кримський Титан". За допомогою труб здійснювалося приховане та необліковане постачання води. Можлива потужність виявленої врізки в одній з свердловин – 250 кубометрів води на годину", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч з 23 на 24 серпня на хімпідприємстві «Кримський титан» в Армянську на території окупованого Криму був зафіксований грандіозний викид токсичного сірчистого ангідриду. Другий викид стався в ніч з 4 на 5 вересня. Токсичні пари поширилися на прикордонні території Херсонської області України, з яких були евакуйовані діти і вагітні жінки.

Читайте такожПовторна "хіматака" у Криму: стало відомо, чим труять людей

Експерти називають подію в Армянську техногенною катастрофою і озвучують дві версії події: джерелом викиду хімречовин міг стати кисловідстійник заводу через спеку та відсутність води з Північно-Кримського каналу, також під час військових навчань Росії, які проходять на території Криму, в підприємство потрапив снаряд.

Силовиками Херсонській області відкрито кримінальну справу у зв'язку з подією в Армянську. Крім того, МЗС України заявив, що збирає всі необхідні матеріали і докази хімічного викиду в Криму для звернення до міжнародної Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

11 вересня стало відомо, що завод «Кримський титан» 9 вересня повністю зупинив виробництво.