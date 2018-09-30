Пограбування інкасаторів в Одесі: очевидці розповіли про збройний напад (відео)

Одного з постраждалих інкасаторів вже виписали на амбулаторне лікування, а ось його колега залишається в реанімації.

Розбійний напад зі стріляниною в Одесі відбулося напередодні на очах у численних свідків. Ввечері кілька грабіжників накинулися на інкасаторів, поранили їх і відібрали сумку з 3,5 млн гривень.

На місці нападу знайшли до десятка гільз від пістолета 9-міліметрового калібру. Випадкові перехожі та працівники сусідніх закладів кажуть, що чули близько десяти пострілів. "Чула лише кілька глухих пострілів. Казали, що їх було набагато більше – до 12", - розповіла одна з одеситок.

"Всі люди ховалися, звичайно, хто в під'їзд, я за дерево. На що вони розраховували? Тут можна було покласти ще чоловік 20 – стільки народу ходить в цей час", - обурюються місцеві жителі.

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Одного з постраждалих інкасаторів вже виписали на амбулаторне лікування, а ось його колега залишається в реанімації. Його поранили в стегно і передпліччя, стан чоловіка важкий, він втратив багато крові. "Дуже довго йшла операція, відновлювали судини. Пацієнт з великою крововтратою був, тому переливався великий об'єм крові. Там вогнепальний перелом шийки стегна, тому попереду ще дуже велика операцію на тазостегновому суглобі", - розповів головний лікар Одеської міської лікарні №11 Микола Турчин.

На вулицях, особливо виїздах з міста, чергують додаткові поліцейські патрулі, які перевіряють підозрілі машини. Це вже другий за тиждень схожий злочин у місті: в минулу п'ятницю пограбували працівників приватної фірми, які поповнюють термінали мобільного зв'язку. У них також стріляли, але поранення виявилися неважкими. Зловмисники тоді вкрали близько 200 тисяч гривень. Підозрюваних поліцейські затримали через кілька годин.