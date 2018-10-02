Кривава аварія в Харкові: Дронов у суді розповів свою версію подій (фото)

Дронов заявив, що не визнає себе винним із точки зору сторони обвинувачення, і вибачився перед потерпілими.

На засіданні Київського районного суду Харкова дав свідчення обвинувачений у скоєнні смертельної ДТП на вул. Сумській Геннадій Дронов.

Як передає кореспондент УНІАН, свою промову обвинувачений почав із вибачень перед потерпілими та родичами загиблих унаслідок аварії.

«Я прошу мене вибачити. Мені важко про це говорити і важко про це думати. Перед тим, як давати якісь пояснення з приводу ДТП, я хочу принести свої щирі, глибокі вибачення і співчуття потерпілим і родичам загиблих. Я розумію, що для кожного з нас це непоправна втрата. Жодні мої слова нічого не змінять і не повернуть. Після того, що сталося, ніхто не стане колишнім», - сказав він.

Дронов також зазначив, що не визнає себе винним із точки зору сторони обвинувачення.

Говорячи про ДТП, Дронов заявив, що, виїжджаючи на перехрестя, він бачив фари, як потім з'ясувалося пізніше, «Лексуса» Олени Зайцевої, але навіть подумати не міг, що дівчина летить на такій швидкості.

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На питання захисників сторони потерпілих, чи готовий він задовольнити цивільний позов і виплатити компенсацію, Дронов відповів ствердно.

Після чого адвокат Дронова Сергій Перепелиця попросив суддю оголосити перерву в засіданні для підготовки низки клопотань.

Наступне засідання призначене на 9 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоний сигнал світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування по справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше нарколог, який проводив огляд Зайцевої після аварії, зник.