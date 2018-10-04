В Харкові водій Audi на швидкості влетів у трамвай, є постраждалі (фото)

Водій та пасажир легковика дістали травми, у трамваї ніхто не постраждав.

У Харкові водій Audi допустив лобове зіткнення з трамваєм. В результаті ДТП постраждали водій та двоє пасажирів авто.

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Про це йдеться в сюжеті ТСН. Зазначається, що аварія сталась на вулиці Академіка Павлова. Автомобіль влетів у трамвай, що рухався за маршрутом №27.

Від зіткнення передню частину легковика розбито вщент, 42-річний водій авто та двоє пасажирів - 15 та 35 років, дістали травми. У трамваї ніхто не постраждав.

Через що водій легковика вирішив здійснити небезпечний маневр, нині з'ясовує поліція. Слідчий вирішує питання про внесення факту події до ЄРДР за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоний сигнал світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.