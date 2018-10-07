Під Одесою підірвали автомобіль секретаря Ради об'єднаної громади (фото)

Два роки тому невідомі викрали, вивезли до лісу і сильно побили батька секретаря, який є депутатом сільради.

В Одеській області поліція почала розслідування за фактом вибуху у дворі секретаря ради Мологівської об'єднаної громади.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області, минулої ночі близько 2.00 у селі Випасне Білгород-Дністровського району стався вибух у дворі приватного житлового будинку.

Встановлено, що вибухнув автомобіль, який знаходився в дворі, й, за попередньою інформацією, причиною вибуху стала граната РГД-5. Постраждалих немає.

«Зараз встановлюється, звідки взялася бойова граната. Встановлюються інші обставини та причини вибуху», - зазначили в главку.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 194 (навмисне пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Встановлюються обставини, за яких стався вибух. Проводяться відповідні слідчі дії.

Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, вибух стався у дворі житлового будинку секретаря ради Мологівської сільської об'єднаної громади Білгород-Дністровського району Олени Дрогомощенко.

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Як зазначає "Думская", два роки тому невідомі викрали, вивезли у ліс і сильно побили батька Олени Дрогомощенко Михайла, який теж є депутатом сільради. Він зміг дістатися до дороги, де його знайшли місцеві мешканці.

Сім'я Дрогомощенко, як стверджується, багато років веде боротьбу з приватним підприємцем, який займається водопостачанням у Випасне та сусіднє Сухолужжя.

Раніше повідомлялося, що 6 жовтня приблизно о 23:00 в Київському районі Одеси, на Люстдорфській дорозі, зловмисники стріляли в активіста громадської організації "Автомайдан Одеса".