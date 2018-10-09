У Києві виявили труп на території школи (фото, відео)

Учні тікали з уроків, щоб подивитися на мертвого чоловіка, який лежав на асфальті.

У вівторок, 9 жовтня, в Києві за адресою вулиця Катерини Білокур, 3 виявили труп чоловіка. Він лежав на території спеціалізованої школи №88.

Тіло виявили близько 7:00. Про це повідомляє "Інформатор".

Рано вранці на території спеціалізованої школи №88 працівник комунального підприємства, яке знаходиться по сусідству, знайшов мертвого чоловіка. При ньому виявили документи, що посвідчують особу та мобільний телефон. Як виявилося, померлий був 1941 року народження. Працівникам поліції вдалося зв'язатися з дочкою загиблого і повідомити про подію. Жінка швидко приїхала на місце події, щоб пізнати батька.

За словами поліції, видимих тілесних ушкоджень на тілі немає, тому, швидше за все, чоловік помер своєю смертю. Варто зазначити, що школа працювала в звичайному режимі, а місце трагедії було без огорожі. Учні тікали з уроків, щоб подивитися на мертвого, що лежав на асфальті.

На місці працювала патрульна поліція та слідчо-оперативна група. Причину смерті встановить слідство.

Відео: "Інформатор"

Як повідомляв УНІАН, у Києві на дитячому пляжі виявили труп.