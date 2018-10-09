Вибухи біля Ічні зруйнували місцевий молокозавод та вокзал

Відомий на всю Україну завод згущеного молока призупинив виробництво.

Внаслідок вибухів на військовому арсеналі поблизу Ічні на Чернігівщині снаряди потрапили у місцевий автовокзал та зруйнували молокозавод.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міського голови Конотопа Ігор Степанченко.

Він розповів, що люди, які евакуюються із зони вибухів, не можуть виїхати з місцевого автовокзалу, тому що туди потрапили снаряди. Також, за словами очевидців зруйновано молокозавод в Ічні.

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"Всі їдуть без нічого. Деякі люди, особливо літнього віку, навіть паспорти не встигли взяти. Кажуть, що позакривали будинки, сараї з худобою і вночі пішли трасою до залізничної станції Плиски (де більшість з них і сіла у вагони).

Інші, в кого було авто, рушили до станції Ніжин. Автовокзалом виїхати не вдалося, бо туди вже, кажуть, влучили снаряди. Ті хто живуть біля молокозаводу, говорять що й "молокозавод вже розбомбили", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Страна.ua, зруйновано завод з виготовлення сухого молока та масла. При цьому зазначається, що відомий на всю Україну завод згущеного молока вцілів, однак виробництво на ньому призупинено.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 жовтня, на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу.

Евакуйовано понад 12 тисяч осіб.

Закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту.

За фактами вибухів на складах боєприпасів у Чернігівській області військова прокуратура Центрального регіону розпочала кримінальне провадження за ч.3 ст.425 Кримінального кодексу України «недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану», що карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.