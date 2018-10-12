«Кума, ти жива?»: у Чернівцях дівчина під час стріму в Instagram протаранила джип (відео)

Перемкнувши камеру на фронтальний режим, водійка знімала себе та свою подругу, котра сиділа на задньому сидінні.

У Чернівцях дівчина, яка за кермом легкового автомобіля вела пряму відеотрансляцію в Instagram, врізалась у позашляховик.

Як передає кореспондент УНІАН, пригода сталась ввечері у п’ятницю, 12 жовтня на проспекті Незалежності.

На відеозаписі стріму, який згодом очевидці оприлюднили у Facebook, видно, що дівчина, яка сиділа за кермом легковика, спочатку знімала в прямому ефірі дорогу, якою вона їхала. Пізніше, перемкнувши камеру на фронтальний режим, водійка знімала себе та свою подругу, котра сиділа на задньому сидінні.

Читайте такожУ Львові візок з дитиною затисло дверима тролейбуса – жінка, яка бігла за ним, травмувалась (фото)

«Кума!», - гукнула дівчина за кермом своїй пасажирці, аби та позувала для відео.

На 13-тій секунді стріму відчутно гуркіт – це було зіткнення автівки з джипом, що їхав попереду.

«Кума, ти жива?», - далі чутно на відео. Пізніше жіночий голос запитує: «Де телефон?».

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали тільки автомобілі. Також ця аварія спричинила тривалий затор одним із центральних автошляхів Чернівців.