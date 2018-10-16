"Приїхали на гастролі за 60 доларів": на Хмельниччині під час рейдерського захоплення затримали 25 "тітушок" з Києва (фото)
В Шепетівці (Хмельницька область) поліція затримала 25 осіб під час спроби рейдерського захоплення сільськогосподарського підприємства "Сварог".
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Про це 15 жовтня заявив глава МВС Арсен Аваков, повідомляє департамент комунікації МВС України.
"25 "тітушок" прибули з Києва, щоб захопити сільськогосподарське підприємство, однак одразу були затримані поліцією... Приїхали на "гастролі" за 60 доларів в день, захопили підприємство. Всі одразу затримані поліцією та найближчими днями проведуть у в'язниці", - повідомив глава МВС.
У своєму блозі на УП Аваков зазначив, що затримання відбувалося за участю спецназу Нацполіції.
"Наручники, камера. Замовника цього дійства найближчим часом так само познайомлять з цими обставинами", - додав Аваков.