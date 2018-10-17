На сходах тіла загиблих: студентка, яка тікала від "керченського терориста", зняла стрілянину на камеру (відео)

На відео видно як студенти тікають по сходах, позаду них чутно постріли.

У мережі з'явилося відео, зняте всередині будівлі політехнічного коледжу під час розстрілу студентів.

На записах, опублікованих у Telegram-каналі Mash, видно як студенти тікають по сходах, позаду них чутні постріли.

Увага! Відео містить шокуючі кадри, не рекомендовано до перегляду людям зі слабкою психікою та вагітним!

Також видно, що на сходах лежать тіла загиблих, яким не вдалося втекти від керченського стрілка Влада Рослякова.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 жовтня, в політехнічному коледжі в окупованій Росією Керчі стався підрив бомби, начиненої металевими предметами.

Згідно з версією Слідчого комітету РФ, студент 4-го курсу коледжу Влад Росляков відкрив стрілянину в навчальному закладі, після чого покінчив з собою.