З'явилося фото тіла вбивці, який наклав на себе руки в коледжі Керчі (18+)

У сумці вбивці виявлені готові саморобні вибухові пристрої.

У мережі показали фотографію тіла вбивці, який наклав на себе руки, в бібліотеці політехнічного коледжу в Керчі.

Знімок опублікував Telegram-канал 112.

В його сумці виявлені готові СВП (саморобні вибухові пристрої, - ред.).

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Нагадаємо, що за попередніми даними, вибух влаштував Владислав Росляков, що вступив у коледж у 2015 році.

Раніше УНІАН повідомляв, що в окупованій Керчі в політехнічному коледжі прогримів вибух. Відомо про 19 загиблих, постраждали не менше 50 осіб. Вибухнув невстановлений вибуховий пристрій.

Очевидці повідомляють про теракт і стрільби з автомата в коледжі Керчі.