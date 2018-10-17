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З'явилося фото тіла вбивці, який наклав на себе руки в коледжі Керчі (18+)

17:45, 17 жовтня 2018
Інциденти
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Знімок опублікував Telegram-канал 112.

В його сумці виявлені готові СВП (саморобні вибухові пристрої, - ред.).

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Нагадаємо, що за попередніми даними, вибух влаштував Владислав Росляков, що вступив у коледж у 2015 році.

Раніше УНІАН повідомляв, що в окупованій Керчі в політехнічному коледжі прогримів вибух. Відомо про 19 загиблих, постраждали не менше 50 осіб. Вибухнув невстановлений вибуховий пристрій.

Очевидці повідомляють про теракт і стрільби з автомата в коледжі Керчі.

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Теги: #вибух#Керч