У Кривому Розі викрили підпільний збройовий цех, вилучено понад 1,5 тонни боєприпасів (фото)

За дев’ять місяців 2018 року поліція вилучила сотні одиниць вогнепальної зброї.

У Кривому Розі Дніпропетровської області місцевий мешканець організував незаконне виробництво боєприпасів.

Про це у Facebook повідомив перший заступник Голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.

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«У Дніпропетровській області у місцевого мешканця Кривого Рогу, який організував приватне виробництво боєприпасів, вилучено більше 1.5 тонн боєприпасів», – написав він.

Як зазначив Аброськін, за дев’ять місяців 2018 року нацполіція вилучила 55 гранатометів, 71 автомат, 132 гвинтівки, 695 пістолетів, 212 одиниць саморобної вогнепальної зброї та 188 одиниць іншої вогнепальної зброї.

«Тільки за останні декілька днів працівниками кримінальної поліції вилучено зі сховища у Бахмуті Донецької області десятки гранатометів, гранати», – вказав заступник голови НПУ.

Раніше повідомлялось, що у Запорізькій області в одному з сіл Пологівського району правоохоронці викрили наркоплантацію та вилучили зброю і боєприпаси.