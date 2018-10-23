Під Харковом вандали зруйнували меморіал загиблим у Другій світової війні (фото)

Вирішується питання щодо відкриття за даним фактом кримінального провадження.

Поблизу Харкова невідомі пошкодили меморіальний комплекс загиблим у роки Другої світової війни.

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Як повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, 22 жовтня о 19:43 до чергової частини Липецького відділення поліції надійшла інформація від заступника голови Циркунівської сільської ради про те, що невідомі особи зруйнували стелу на меморіальному комплексі загиблим односельцям у роки Другої світової війни.

За вказаною адресою виїжджала слідчо-оперативна група районної поліції. Поліцейські провели огляд місця події. Зараз проводяться необхідні заходи для встановлення усіх обставин та осіб, причетних до даної події.

Вирішується питання щодо відкриття за даним фактом кримінального провадження.

В серпні повідомлялось, що в Харкові школяр здійснив наругу над меморіалом розстріляним 19 полоненим солдатам під час Другої світової війни, встановленому на вулиці Салтівське шосе.