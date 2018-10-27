У Харкові внаслідок пожежі в студентському гуртожитку постраждали шестеро осіб (відео)

Пожежа сталася в 9-поверховій будівлі сьогодні на світанку.

У Харкові в дев’ятиповерховому гуртожитку Харківського національного університету радіоелектроніки сьогодні сталася пожежа, постраждали шестеро студентів.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

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Зазначається, що сигнал про пожежу, що виникла у дев’ятиповерховому гуртожитку на вул. Целіноградській, 58, надійшов на номер «101» о 04.15

«По прибуттю до місця пожежі було встановлено, що у кімнаті на 5-му поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку горять домашні речі та холодильник. Площа пожежі склала близько 10 кв.м. Через сильне задимлення необхідна була термінова евакуація студентів з верхніх поверхів гуртожитку. Всього особовим складом підрозділів ДСНС було врятовано 5 осіб, а також евакуйовано 35 осіб», - йдеться у повідомленні.

Внаслідок пожежі постраждало шестеро осіб: троє студентів з кімнати, де виникла пожежа, та ще троє хлопців з інших кімнат. Вони намагалися самотужки загасити пожежу, ще до прибуття рятувальних підрозділів. З діагнозом незначне отруєння чадним газом їх було доставлено до відділення токсикології 2-ї міської лікарні для обстеження.

«О 04:30 пожежу було локалізовано, а о 05:07 повністю ліквідовано», - додали в ГУ ДСНС.

Всього до ліквідації пожежі було задіяно 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу ДСНС. Причину виникнення пожежі та збитки встановлюють фахівці.

Як повідомляв УНІАН, вранці 27 жовтня сталася масштабна пожежа на СТО у Києві.