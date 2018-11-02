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Двічі вдарили ножем у серце: у Черкасах знайшли коробку з-під взуття з убитим немовлям

15:03, 02 листопада 2018
Інциденти
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Дитину зарізали / фото facebook.com/Черкаська-місцева-прокуратура

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На його тілі в ділянці серця було дві колото-різані рани, передає прес-служба місцевої прокуратури у Facebook.

За вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України.

Cанкція статті передбачає покарання до 5 років обмеження або позбавлення волі.

Раніше на Прикарпатті мати чотирьох дітей зарізала свого новонародженого сина. Свою п'яту вагітність жінка приховувала від родичів та сусідів - великий живіт пояснювала хворобою.

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Теги: #вбивство#дитина#Черкаси