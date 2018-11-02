Двічі вдарили ножем у серце: у Черкасах знайшли коробку з-під взуття з убитим немовлям

Дитині було близько 6-7 місяців.

1 листопада в одному з гуртожитків міста Черкаси виявлено коробку з-під взуття, у якій лежав убитий новонароджений.

Читайте такожУ Києві жінка викинула мертве немовля на смітник

На його тілі в ділянці серця було дві колото-різані рани, передає прес-служба місцевої прокуратури у Facebook.

За вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України.

Cанкція статті передбачає покарання до 5 років обмеження або позбавлення волі.

Раніше на Прикарпатті мати чотирьох дітей зарізала свого новонародженого сина. Свою п'яту вагітність жінка приховувала від родичів та сусідів - великий живіт пояснювала хворобою.