Двічі вдарили ножем у серце: у Черкасах знайшли коробку з-під взуття з убитим немовлям
15:03, 02 листопада 2018Інциденти
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Дитині було близько 6-7 місяців.
Дитину зарізали / фото facebook.com/Черкаська-місцева-прокуратура
1 листопада в одному з гуртожитків міста Черкаси виявлено коробку з-під взуття, у якій лежав убитий новонароджений.
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На його тілі в ділянці серця було дві колото-різані рани, передає прес-служба місцевої прокуратури у Facebook.
За вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України.
Cанкція статті передбачає покарання до 5 років обмеження або позбавлення волі.
Раніше на Прикарпатті мати чотирьох дітей зарізала свого новонародженого сина. Свою п'яту вагітність жінка приховувала від родичів та сусідів - великий живіт пояснювала хворобою.
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