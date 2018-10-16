На Прикарпатті мати чотирьох дітей зарізала своє новонароджене немовля (відео)

Свою п'яту вагітність жінка приховувала від родичів та сусідів - великий живіт пояснювала хворобою.

На Прикарпатті мати чотирьох дітей зарізала свого новонародженого сина. Свою п'яту вагітність жінка приховувала від родичів та сусідів - великий живіт пояснювала хворобою.

Тому в поліції припускають, що позбутися дитини жінка планувала завчасно, йдеться у сюжеті ТСН.

У дитини була перерізана голівка в районі горла, розповіли у поліції. Сховати тіло малюка від чоловіка жінка не встигла, і він шокований наказав викликати поліцію.

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Чоловік підозрює, що дитина могла бути не від нього, тому жінка і приховувала від всіх свою вагітність та хотіла позбутися дитини.

Родичі розповідають, що жінка не хотіла народжувати і двох останніх дітей. Однак, у селі кажуть, що, попри її схильність до алкоголю, діти завжди були доглянуті та нагодовані. Найстаршій доньці подружжя 6 років, наймолодшій - рік.

Чому вбила дитину, породілля досі не пояснила ані родичам, ані поліції. Зараз вона перебуває під вартою у лікарні. Завтра жінці обиратимуть запобіжний захід. Якщо її визнають осудною, їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня до лікарні Первомайська Миколаївської області невідомі підкинули новонародженого по-звірячому побитого хлопчика. Тіло дитини було вкрите синцями та саднами.