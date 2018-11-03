На Харківщині невідомі вбили 15-річну дівчинку

Тіло школярки було виявлено в лісосмузі в селищі Покотилівка.

У Харківській області в лісосмузі виявлено тіло 15-річної дівчинки.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

«Заява про зникнення дочки надійшла від 42-річної жительки селища Бабаї до чергової частини Харківського відділу поліції 2 листопада о 20:29», — йдеться в повідомленні.

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На пошуки школярки задіяли весь особовий склад районної поліції. Тіло школярки було виявлено в лісосмузі в селищі Покотилівка.

Хто винен у загибелі дитини і як вона там опинилася невідомо.

Нагадаємо, 1 листопада в Києві на Печерську затримали 40 осіб з балаклавами, кийками та піротехнічними засобами. Під час затримання зловмисники побили правоохоронців.

Раніше повідомлялося, що 15 жовтня біля метро Харківська в Києві сталася масштабна бійки з участю 40 осіб. За словами очевидців, у події взяли участь близько 40 осіб слов'янської та східної зовнішності.