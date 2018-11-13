У Дніпрі балерина впала зі сцени під час виступу

Інцидент стався під час балету в Дніпрі - балерина, яка виконувала партію принцеси Аврори, раптом впала в оркестрову яму.

У Дніпрі танцівниця впала зі сцени з двометрової висоти.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Інцидент стався під час балету в Дніпрі - балерина, яка виконувала партію принцеси Аврори, раптом впала в оркестрову яму. З двометрової висоти вона приземлилася на спину і не могла поворухнутися. Всередині ями музикантів не було, лише кілька десятків глядачів. Вони кинулися на допомогу.

У театрі відразу оголосили антракт, однак після нього спектакль продовжився з іншого танцівницею. Постраждала балерина відбулася забоями.

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