У Дніпрі балерина впала зі сцени під час виступу
12:47, 13 листопада 2018Інциденти
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Інцидент стався під час балету в Дніпрі - балерина, яка виконувала партію принцеси Аврори, раптом впала в оркестрову яму.
У театрі відразу оголосили антракт, однак після нього спектакль продовжився з іншого танцівницею / скріншот
У Дніпрі танцівниця впала зі сцени з двометрової висоти.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
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Інцидент стався під час балету в Дніпрі - балерина, яка виконувала партію принцеси Аврори, раптом впала в оркестрову яму. З двометрової висоти вона приземлилася на спину і не могла поворухнутися. Всередині ями музикантів не було, лише кілька десятків глядачів. Вони кинулися на допомогу.
У театрі відразу оголосили антракт, однак після нього спектакль продовжився з іншого танцівницею. Постраждала балерина відбулася забоями.
У Дніпрі балерина впала в оркестрову яму під час виступу
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